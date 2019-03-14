Якутск, 14 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Уже больше месяца в Якутске спорят о тарифах на вывоз мусора, и дольше трёх недель длится противостояние по этому вопросу между предпринимателями столицы республики, региональным оператором «ЯкутскЭкоСети» и ассоциацией организации перевозок твёрдых коммунальных отходов, но глава республики Айсен Николаев не считает нужным вмешиваться в этот болезненный, в том числе и для жителей Якутска, вопрос. Почему руководитель региона самоустранился от этой темы, можно объяснить условиями контракта с регоператором, о которых рассказал политолог, председатель координационного совета Якутска по предпринимательству Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

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Эксперт пришёл к выводу, что прежняя команда мэрии города под руководством Айсена Николаева, в мае 2018 года сменившего кресло мэра на место главы республики, заключила с компанией «ЯкутскЭкоСети» такой договор, условия которого теперь не позволяют горадминистрации вмешиваться в работу мусорного оператора.

«Поэтому все крики про то, почему Сардана Авксентьева (мэр Якутска — прим. ИА REGNUM ) и Владимир Фёдоров (вице-мэр) не могут воздействовать на компанию, в которой соучредитель МУП «Жилкомсервис», имеют простой ответ. Потому что прежняя администрация сделала «ЯкутскЭкоСети» неприкасаемыми для городских властей. Какое управление? Документы запросить чаще двух раз в год нельзя!» — отметил Виталий Обедин.

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Подписанное в 2016 году соглашение мэрии Якутска с компанией «ЯкутскЭкоСети» политолог называет гениальным. По его словам, фактически компании был передан рынок с оборотом средств более полумиллиарда рублей в год, с предоставлением техники, помещения, людских ресурсов и даже денег муниципального предприятия «Жилкомсервис» на срок 20 лет.

«Взамен мэрия оставляла себе концессионную плату аж в 10 тыс. в год и брала обязательство никак не лезть в дела фактически ей же соучреждённого предприятия», — констатировал также Виталий Обедин.

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Свои слова он подтверждает сканом из соглашения, в котором говорится: «Концедент не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность концессионера».

Как сообщало ИА REGNUM, к выяснению причин ценообразования в сфере вывоза мусора в Якутске подключили исполняющего обязанности прокурора республики. Письмо с просьбой оценить законность действий регионального мусорного оператора, коммунальной компании и профильных ведомств отправил возглавляющему прокуратуру региона Айдару Иванову сопредседатель ОНФ Якутии Антон Жондоров.

Ранее с просьбой проверить обоснованность мусорных тарифов в ФАС России обратилась мэр Якутска Сардана Авксентьева. По её информации, они выросли с начала 2019 года более чем в два раза. УФАС региона назвало причиной столь сильного роста то, что мэрия Якутска, МУП «Жилкомсервис», «ЯкутскЭкоСети» — это аффилированные организации.

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