Чита, 14 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Наблюдательный полет над российской территорией совершил американский военный самолет. Об этом сообщает 14 марта мониторинговый ресурс PlaneRadar.

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В 6:35 мск полет Boeing OC-135B Open Skies зафиксировал в своей зоне действия приемник в Чите. В 9:35 мск самолет попал в зону действия приемника в Иркутске.

«Совершает запланированный полёт на востоке России», — говорится в сообщении.

Полет военного самолета США проходит в рамках Договора по открытому небу. За последнее время наблюдательные полеты в Забайкалье проводились трижды: 23 и 25 февраля и 11 марта. Российские эксперты полагают, что интерес американской стороны вызывает расположенная в районе Читы ракетная бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Для наблюдательных полетов используются самолеты, не предназначенные для применения оружия.

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