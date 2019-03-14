Нижнетавдинский район, Тюменская область, 14 марта, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Венгерская страховая компания по экспортным кредитам подала иск с требованием от тюменского производителя молочной продукции ООО «ПК «Молоко» из Нижнетавдинского района без малого 10 млн рублей. Арбитражный суд Москвы назначил заседание на 7 марта 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку «Электронного правосудия».

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Речь идёт о несоблюдении условий контракта 2015 года. По мнению руководства венгерской страховой компании, тюменские молочники задолжали им 9,9 млн рублей.

Отметим, что главный поставщик молока в детские сады и больницы Тюмени «ПК «Молоко» в феврале 2019 года не выдержал плановую проверку Россельхознадзора. На предприятии было выявлено 13 нарушений требований ветеринарного законодательства и санитарных норм. Несколько сотрудников ООО «ПК «Молоко» были оштрафованы на суммы от 500 рублей до 20 тыс. рублей, а сама фирма — на 100 тыс. рублей.

В открытых источниках найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО «ПК «Молоко» на сумму 22 млн рублей.