На калужские поля выйдет около 800 единиц техники
Калуга, 14 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Весной 2019 года на калужских полях будет работать около 800 единиц высокопроизводительной почвообрабатывающей и посевной техники. В настоящее время продолжается подготовка машинно-тракторного парка к сезону, степень готовности составляет 89%. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенной коллегии регионального министерства сельского хозяйства.
По данным калужских аграриев, яровой сев планируется провести на площади 150 тысяч гектаров, треть из них займут зерновые культуры, не менее 90 тысяч га — кормовые; 2,6 тысяч га предназначены для картофеля, 500 га — для овощей.
Кроме того, сельскохозяйственные организации области намерены заложить многолетние насаждения на площади более 250 гектаров, также в оборот планируется ввести около 30 тысяч гектаров земель, выведенных из сельхозоборота. Согласно предварительным данным, общая посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах области в 2019 году должна составить 343 тысячи гектаров и увеличиться на 4%.
На весенний сев хозяйства области обеспечены семенным картофелем и семенами многолетних трав полностью, семенами зерновых и зернобобовых культур — на 88%.
Напомним, в 2019 году сельхозтоваропроизводители Калужской области планируют закупить около 250 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 80 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных.