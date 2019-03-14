Калуга, 14 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Весной 2019 года на калужских полях будет работать около 800 единиц высокопроизводительной почвообрабатывающей и посевной техники. В настоящее время продолжается подготовка машинно-тракторного парка к сезону, степень готовности составляет 89%. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенной коллегии регионального министерства сельского хозяйства.

Mcx.ru Калужские аграрии готовы к весенней страде.

По данным калужских аграриев, яровой сев планируется провести на площади 150 тысяч гектаров, треть из них займут зерновые культуры, не менее 90 тысяч га — кормовые; 2,6 тысяч га предназначены для картофеля, 500 га — для овощей.

Кроме того, сельскохозяйственные организации области намерены заложить многолетние насаждения на площади более 250 гектаров, также в оборот планируется ввести около 30 тысяч гектаров земель, выведенных из сельхозоборота. Согласно предварительным данным, общая посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах области в 2019 году должна составить 343 тысячи гектаров и увеличиться на 4%.

На весенний сев хозяйства области обеспечены семенным картофелем и семенами многолетних трав полностью, семенами зерновых и зернобобовых культур — на 88%.

Напомним, в 2019 году сельхозтоваропроизводители Калужской области планируют закупить около 250 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 80 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных.