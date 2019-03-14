Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Жертвы домашнего насилия смогут расторгать брак с супругом-агрессором в одностороннем порядке по упрощенной процедуре. Такую инициативу внесли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Городской парламент может ее поддержать и отправить на рассмотрение Госдумы.

«Единая Россия» в СПб Александр Тетердинко

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко считает необходимым упростить процедуру развода для семей, в которых зафиксированы случаи насилия. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в пресс-службе петербургских единороссов.

Депутат предлагает федеральным законодателям предусмотреть возможность расторгать брак в одностороннем внесудебном порядке по заявлению потерпевшего супруга в органы ЗАГС, если ранее другой супруг привлекался к административной или уголовной ответственности за побои, истязание или причинение вреда здоровью потерпевшей стороны.

Тетердинко отметил, что чаще всего жертвами семейного насилия со стороны мужей становятся жены.

«Даже если факт насилия доказан судом, женщина не может развестись с агрессором в одностороннем порядке. Если муж выступает против развода, ей нужно обращаться в суд с заявлением о разводе, а суд — это время, кроме того, судья может назначить для конфликтующих супругов несколько месяцев для примирения. В течение всего этого времени агрессивный супруг представляет для женщины опасность», — объясняет Александр Тетердинко актуальность своей инициативы.

Он напоминает, что без расторжения брака пострадавшая сторона не может получать алименты, а также не может выселить агрессивного супруга из собственной квартиры, пока тот официально является членом семьи.

Дата рассмотрения инициативы единоросса Законодательным собранием пока неизвестна.

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