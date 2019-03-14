Ярославль, 14 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков на заседании правительства Ярославской области 13 марта рассказал о планах по строительству новой школы и других социальных объектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Стройка

Наиболее значимым станет возведение новой школы в микрорайоне «Сокол». Владимир Волков рассказал о проекте учебного заведения.

«Вместимость учреждения составит 750 мест. 30 учебных кабинетов, 12 из которых будут предназначены для 1−4 классов и 18 — для 5−11 классов. На территории школы проектом предусмотрено размещение физкультурно-спортивной зоны, включающей в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, волейбольную площадку, площадку для гимнастики, круговую беговую дорожку, зону отдыха и учебно-опытную зону. Покрытие площадок для подвижных игр и отдыха, спортивных беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок предусмотрены в резиновом покрытии, а футбольное поле — спортивным газоном», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Градоначальник не озвучил сроков начала строительства. В настоящий момент конкурсная процедура по выбору подрядчика не объявлена. Сам Волков сказал, что проблем нет.

«По проектам нет никаких задержек, поэтому все планы, которые поставлены — реализуем», — заявил Владимир Волков.

Помимо школы в 2019 году в областном центре запланировано начало строительства двух яслей на 90 мест каждые и двух детских садов на 220 мест каждый в районах активной жилой застройки — Фрунзенском и Дзержинском. Также начнется строительство детской поликлиники больницы № 2.