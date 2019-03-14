Новосибирск, 14 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Советский истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны в Новосибирске будет восстановлен до лётного состояния. Работы ведутся фирмой «Авиареставрация» и лабораторией реставрации раритетных самолётов НГТУ под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов университета Владимира Бернса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Жуков Истребитель И-16 восстанавливают до лётного состояния

«Самолёт родом из Новосибирска, выпущен на Чкаловском заводе. Был сбит в годы Великой Отечественной войны в Тверской области. Сотрудники фирмы «Авиареставрация» восстанавливали самолёт в течение нескольких лет, и теперь осталось несколько месяцев, чтобы довести работу до конца», — сообщили в НГТУ.

Реставраторы обещают, что летом самолёт будет восстановлен до лётного состояния.

«По своей специфике детали этого самолёта не сохраняются до такого состояния, чтобы их повторно использовать на лётной машине. На нём не больше 5% оригинальных деталей, например, ручка управления, пол кабины пилота. В основном использованы детали, которые были сделаны по восстановленным чертежам», — пояснил ведущий инженер лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ Виктор Лушин.

Отмечается, что самолет станет частью национальной коллекции летающих раритетов «Крылатая память Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собранная в Новосибирске полногабаритная модель советского истребителя И-16 времен Великой Отечественной войны была отправлена в музей военной техники города Верхняя Пышма (Свердловская область). Макет самолета изготовили специалисты той же фирмы «Авиареставрация» под руководством Владимира Бернса.

И-16 считается одним из самых массовых советских истребителей времен Великой Отечественной войны. Немецкие пилоты прозвали его за манёвренность «мухой», а на родине ласково называли «ишачок».