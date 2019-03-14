Хьюстон, США, 14 марта, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Американские власти рассчитывают на дальнейшее соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, которое сами США покинули. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

США ожидают, что Иран будет соблюдать соглашение, сказал Хук. Он добавил, что планка требований к Ирану в рамках «ядерной сделки» была весьма низкой.

Тегерану выгоднее следовать сделке, нежели её покинуть. Это может измениться, отметил спецпредставитель США.

Как сообщало ИА REGNUM, политическое соглашение об иранской ядерной программе между Ираном и пятью государствами — Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией — было заключено в 2015 году и получило название Совместного всеобъемлющего плана действий. В 2018 году США в одностороннем порядке отказались от соблюдения договора и ввели санкции против Ирана.

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