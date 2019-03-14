Чебоксары, 14 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. На обновление сельскохозяйственной техники Чувашии до 2024 года необходимо 3,74 млрд рублей. В настоящее время почти половина тракторов в республике работают более 10 лет, зерноуборочная техника — свыше трети. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании правительств вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Подводя итоги работы отрасли за 2018 год и говоря о задачах до 2024 года, глава аграрного ведомства особое внимание уделил проблеме обновления сельскохозяйственной техники.

«Эффективность уборки урожая зависит от энергообеспеченности хозяйств. Стоит задача в 1,5 раза увеличить объемы приобретения сельхозтехники. Сегодня энергообеспеченность в республике — 130 лошадиных сил на 100 гектаров, в Российской Федерации — 149, в ПФО — 132. Только техники, с учётом выбытия техники, нам за этот период надо будет купить на 3,74 млрд рублей. Доля сельхозтехники старше 10 лет по тракторам сегодня — 49%, по зерноуборочным — 34%, поэтому вопрос очень актуальный. Задача министерства — стать проводником между сельхозпредприятиями и структурами, предлагающими льготный механизм приобретения сельскохозяйственной техники», — сказал Сергей Артамонов.

По данным ведомства, в настоящее время средняя нагрузка на один трактор составляет 170 гектаров, на один зерноуборочный комбайн — 443,8 гектаров. Самая высокая загрузка тракторов — в Марпосадском районе (825,6 гектаров), минимальная — в Батыревском районе (118,5 гектаров), комбайнов — в Марпосадском районе (2162,5 гектаров) и Красночетайском районах (262,6 гектаров).