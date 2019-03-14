Чита, 14 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, похищавших деньги со счетов жителей с использованием вредоносного программного обеспечения, сообщает 14 марта пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, двое жителей Забайкалья в возрасте 25 и 28 лет распространяли вредоносное ПО на мобильные устройства потерпевших, получая доступ к их банковским реквизитам, после чего перечисляли деньги на другие счета. Сумму ущерба составила более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, расследование дела продолжается.

Напомним, по данным компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, число способов мошенничества растет. Так, хакеры придумали отправлять потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.

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