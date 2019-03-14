Железнодорожная часть Крымского моста наполовину готова
Симферополь, 14 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Строители уложили железнодорожные рельсы до середины Крымского моста, к осени планируется завершение работ на всём протяжении участка. Об этом 14 марта сообщил журналистам начальник КФУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
«Укладка рельсов на Крымском мосту завершена на 50%. Технологические поезда — поезда, которые осуществляют непосредственную деятельность по реализации проекта, — смогут проходить по транспортному переходу уже в августе. Эксплуатация с возможностью движения остального железнодорожного транспорта планируется в декабре этого года», — отметил руководитель КФУ Упрдор «Тамань» .
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти полуострова заявили о том, что запуск грузового сообщения на Крымском мосту не обеспечит комфортную ценовую политику на топливо в регионе. Поэтому гражданам стоит ждать начала железнодорожного сообщения.
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