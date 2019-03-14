Симферополь, 14 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Строители уложили железнодорожные рельсы до середины Крымского моста, к осени планируется завершение работ на всём протяжении участка. Об этом 14 марта сообщил журналистам начальник КФУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Укладка рельсов на Крымском мосту завершена на 50%. Технологические поезда — поезда, которые осуществляют непосредственную деятельность по реализации проекта, — смогут проходить по транспортному переходу уже в августе. Эксплуатация с возможностью движения остального железнодорожного транспорта планируется в декабре этого года», — отметил руководитель КФУ Упрдор «Тамань» .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти полуострова заявили о том, что запуск грузового сообщения на Крымском мосту не обеспечит комфортную ценовую политику на топливо в регионе. Поэтому гражданам стоит ждать начала железнодорожного сообщения.

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