Москва, 14 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Реализуемый на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе (входит в группу «Агропромкомплектация») проект по увеличению собственной генерации практически полностью закроет потребности предприятия в электроснабжении. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

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Действующий энергетический комплекс дооснащён газо-поршневыми установками когенерационного типа австрийской компании «GE Jenbacher», что позволит предприятию вырабатывать более 5 тыс. киловатт электрической энергии, и 15 мегаватт — тепловой.

«КПД таких газогенераторов может быть более 80%. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем наши перерабатывающие предприятия собственной тепловой энергией. Запуск двух установок позволит практически полностью закрыть потребности в электроснабжении», — пояснил директор энергетического комплекса завода Дмитрий Зайцев.

По его словам, окупаемость инвестиций по установке двух дополнительных газо-поршневых установок составит около 3х лет.

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