Душанбе, 14 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Объем производства угля в Таджикистане с 1 января по 12 марта 2019 года составил 190 тыс. тонн, что на 50% больше, чем в январе — феврале 2018 года, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий республики.

Духанин Александр Иванович. Новая дорога

По данным ведомства, угледобывающие предприятия Таджикистана добывают по 4−5 тыс. тонн угля в сутки. В настоящее время на складах предприятий сохраняется 400 тыс. тонн угля с учетом баланса 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане действует 12 местных и иностранных компаний по производству угля, которые по итогам 2018 года добыли 1,9 млн тонн угля, что на 12% больше, чем в 2017 году.