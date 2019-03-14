Якутск, 14 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Мединские картельные сговоры особенно отвратительны, так как они фактически могут отражаться на здоровье людей. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя возбуждение уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. За лекарством (фрагмент). 1884

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«Делать на этом свои в буквальном смысле кровавые деньги — это преступление, которому нельзя найти оправдания. Есть разные виды картелей, но медицинские — особенно отвратительны. Компании договариваются о завышенных ценах, чиновники соглашаются закрыть на это глаза (конечно, небезвозмездно), а в итоге страдают люди, которым не хватает лекарств. Потому что в бюджете закончились деньги, не предусмотренные в таких объёмах», — отметил Федот Тумусов, пообещав пристально следить за ходом расследования дел по этому картельному сговору.

В министерстве здравоохранения республики заявили, что оказывают содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования дел о картельном сговоре и считают недопустимыми нарушения в этой сфере.

«Сегодня, пока не завершено следствие, давать какую-либо оценку деятельности медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Якутии, где проведены следственно-оперативные мероприятия, преждевременно», — сообщили также в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, проявившегося в картельном сговоре при заключении контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Сумма таких закупок, совершённых аффилированными лицами, составила около 3 млрд рублей. Медикаменты неоднократно приобретались по ценам в 2−3 раза дороже розничных.

«При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах», — говорится в сообщении прокуратуры.