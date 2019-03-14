Москва, 14 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Рубль продолжил укреплять позиции на торгах 14 марта, достигнув новых локальных вершин. Пара доллар/рубль обновила более чем двухнедельные минимумы в районе 65,30 руб., обосновавшись в районе 65,40 руб. к концу сессии, по итогам которой котировки снизились в пределах четверти процента, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Основная поддержка для рубля исходила от нефти, которая вернулась к максимумам этого года благодаря хорошим данным по запасам в США и позитивному настрою инвесторов в целом. По данным минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 3,8 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн, запасы бензина упали на 4,6 млн, а добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день — до 12,0 млн», — привёл цифры эксперт.

Также рубль поддержали результаты аукциона Минфина, который разместил десятилетние ОФЗ 26 224 на рекордные 56,7 млрд рублей, тогда как суммарное размещение ОФЗ составило 91,4 млрд рублей.

«В ближайшей перспективе рубль будет ориентироваться на нефть, где встал вопрос прорыва к новым максимумам 2019 года. Если на рынке появится фактор, который повлечет откат котировок на фиксации прибыли, доллар/рубль может вернуться выше 65,50 руб., также на фоне оживления спроса на американскую валюту на торгах 14 марта», — считает Николаев.

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