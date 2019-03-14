Новосибирск, 14 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. За два месяца 2019 года Новосибирский аэропорт «Толмачёво» обслужил почти 868,3 тыс. пассажиров (+14,1%), из них на внутренних воздушных линиях — почти 596,6 тыс. (+17,3%), на международных — более 271,6 тыс. (+7,7%). Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация на рейс

В феврале пассажиропоток «Толмачёво» вырос по сравнению с показателем 2018 года на 12,1% и составил 408 837 человек.

Количество трансферных пассажиров по итогам двух месяцев увеличилось на 42% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года). Их доля в общем пассажиропотоке аэропорта составила 24%.

«Самыми динамичными направлениями февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Улан-Удэ (+126,1%), Новый Уренгой (+107,1%), Кызыл (+92,3%), Пермь (+88,7%), Благовещенск (+75,4%), Челябинск (+63%). На международных — Наманган (+161,8%), Фукуок (+150,3%), Ташкент (+81,6%), Камрань (+68%), Сеул (+66,8%)», — отмечают в новосибирском «Толмачёво».

За два месяца текущего года аэропорт обслужил 4 380 самолёто-вылетов (+11,8% к аналогичному периоду 2018 года) и 4 372 тонны груза и почты (+3,2%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 5 июня авиакомпания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми, билеты уже в продаже. А с начала февраля S7 Airlines добавила новый рейс и увеличила частоту выполняемых рейсов по направлению Новосибирск — Улан-Удэ.

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Также отметим, что на реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы аэропорта «Толмачёво» из федерального бюджета выделят 8,9 млрд рублей. Развитие инфраструктуры в новосибирском аэропорту будет проходить в соответствии с ориентирами послания президента России. За четыре года планируется реконструировать вторую взлётно-посадочную полосу и пассажирский терминал.

Международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво» является крупнейший за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта составил 5,9 млн пассажиров.