Москва, 14 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Трагедия позднесоветского КГБ заключается в том, что идеалисты, шедшие защищать родину от внутренних и внешних врагов, оказались в перестройку никому не нужны, как и сама страна, заявил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

"Одна из главных трагедий в моем понимании — это трагедия людей, служивших там, потому что подавляющее большинство приходило, считая себя представителями некоего вооруженного рыцарского отряда. Это не просто вооруженный отряд партии — это элита… Они шли, искренне считая, что нужны стране… И вдруг в какой-то момент оказалось, что они не нужны, что не нужна страна, что не нужно государство, что не нужна безопасность, что не нужно охранять», — отметил Хинштейн.

Напомним, что 13 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности СССР — главный инструмент, предназначенный для защиты политической системы, страны и государства от внутренних и внешних врагов.

Как отмечал политолог Сергей Кургинян, глубоко занимавшийся вопросом изучения советских спецслужб, причиной краха СССР стала не некомпетентность КГБ в том, что касалось их непосредственных обязанностей по защите страны, а прямое участие высшей элиты этого ведомства в демонтаже страны. Руководил же процессом подготовки уничтожения СССР сам Юрий Андропов в угоду идее вхождения России в Запад, которая вынашивалась в чреве 5-го Главного управления КГБ СССР.