Киев, 14 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Участие США в переговорах по Донбассу не даст положительных результатов, заявил политический эксперт Михаил Погребинский 13 марта в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Американцев устраивает нынешняя ситуация. И разве надо быть слишком умным, чтобы понимать, что то, что происходит сейчас между когда-то братскими народами, это очень классно для американцев», — рассказал он.

Выгода США состоит в том, что из-за Донбасса Россия не может укрепить отношения с Европой:

«Для американцев чрезвычайно важно удержать вот эту ситуацию, когда Европа и Россия не могут договориться между собой, хотя они во многом заинтересованы, в решении тысячи разных проблем…» — считает Михаил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель России на переговорах в Минске отметил, что украинская сторона явным образом пытается сорвать переговорный процесс, обсуждая вещи, не касающиеся сути дела. Делегация Киева пытается выдавить представителей Донбасса, отметил он.

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