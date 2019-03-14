Маунтин-Вью, США, 14 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Компания Google запустила сервис, позволяющий пользователям находить вакансии в России. В качестве партнеров компании выступили такие компании, как HeadHunter, Superjob и «ГородРабот.ру». Об этом 13 марта сообщил «Коммерсантъ».

Google.ru Google

Сервис получил название Google Jobs, фактически, он представляет собой агрегатор, который берет информацию с порталов, специализирующихся на предоставлении информации о работе. Отмечается, что в случае соответствующего запроса пользователи Google смогут увидеть вакансии в отдельном окне, у них также будет возможность выставить определенные фильтры.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в работе таких сервисов Google, как Gmail, Google Drive, Hangouts и Google Maps произошел массовый сбой. Позже была нарушена работа Facebook, Instagram и WhatsApp. Недоступность сервисов отмечали пользователи, проживающие в различных странах мира.