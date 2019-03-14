Вашингтон, 14 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены вернуть себе доминирующее положение в космосе. Этому в том числе будет способствовать приобретение космических платформ, предназначенных для выполнения стратегических задач в космическом пространстве. В настоящее время возможность их закупки рассматривают Военно-воздушные силы США. Об этом говорится в контракте Центра ракетно-космических систем.

(сс) Rebecca Roth. NASA Капитолий

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«Космос стал предметом соперничества и ареной военного противостояния. Равные по силам соперники бросают вызов превосходству США в космосе. Военно-космическому комплексу США необходимо вернуть себе преимущество», — отмечается в сообщении Центра ракетно-космических систем.

Отмечается, что платформы будут использоваться для развития стратегической спутниковой связи, включая спутники для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутники предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационные спутники (GPS) и спутники для обнаружения ядерных взрывов (NDS).

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В центре пояснили, что закупка космических платформ, которые будут отвечать уникальным стратегическим требованиям военного назначения, позволит «опередить соперников в развитии технических возможностей», а также даст возможность осуществлять более оперативное производство космических аппаратов.