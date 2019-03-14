Москва, 14 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье заканчивается морозная, снежная погода. В предстоящие выходные дни (16−17 марта) температура воздуха значительно повысится, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

14 и 15 марта Москва ещё будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +1. +3 °С, ночью — 2, +3 °С.

С 16 марта подует южный ветер и начнет теплеть. Столбики термометра днём поднимутся до +5, +8 °С. Существенных осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 749−751 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали, что выпавший в Москве снег растает к 17 марта, когда средняя суточная температура воздуха будет выше нуля.

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