Симферополь, 14 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. С момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали 4,5 млн транспортных средств, заявил журналистам начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

ИА REGNUM Крымский мост

«За 10 месяцев по автодорожной части моста проехало порядка 4,5 млн транспортных средств», — заявил Турсунбеков, добавив, что это число включает 50 тыс. автобусов и 260 тыс. грузовых автомобилей.

По его словам, среднегодовая среднесуточная интенсивность движения по мосту составляет около 15 тыс. автомобилей, а в курортный сезон интенсивность в сутки достигала 25−30 тыс. автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая при участии президента России Владимира Путина. На следующий день по мосту поехали первые автомобили.

В октябре 2018 года было открыто движение грузовиков, на 2019 год запланировано открытие железнодорожной части моста. Планируется, что пассажирские поезда будут ходить в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга.

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