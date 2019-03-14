Благовещенск, 14 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Власти Приамурья готовы платить за каждого убитого волка по 7,5 тысячи рублей. В бюджете региона на 2019 год на эти цели предусмотрено более 2 млн рублей. Численность хищников превысила четыре тысячи особей, и они создают серьёзные проблемы животноводству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Николай Сверчков. Охота на волка. 1873

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Также хищники стали выходить к людям: в селе Нижняя Ильиновка огромный волк искусал четырех человек. Экспертиза достоверно установила — волк болел бешенством.

«У всех четверых пострадавших диагностированы укушенные раны рук и головы, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в районной больнице. — Раны были подвергнуты обработке, а наиболее пострадавшему мужчине были наложены швы. В целях профилактики бешенства всем пострадавшим был введён иммуноглобулин, а также вакцины против бешенства. В настоящее время люди находятся под медицинским наблюдением».

Рост численности волков в Амурской области создаёт проблемы животноводству. Это заставляет власти региона прибегать к проверенному методу регулирования численности — отстрелу хищников. Для этого из областного бюджета выделяются средства в расчете на отстрел примерно двухсот взрослых особей. За одного волка предполагается вознаграждение в размере 7,5 тысячи рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно предъявить шкуру убитого волка, разрешение на добычу и банковские реквизиты.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение волка на людей произошло в селе Нижняя Ильиновка поздним вечером, когда уже стемнело. Вначале огромный волк напал на девушку, прокусив ей руку. Затем он прокусил руку мужчине. Далее разыгралась настоящая трагедия — оказавшись на одном из подворий, волк напал на мужчину и в процессе борьбы сорвал с человека скальп, разодрал бровь и висок. Однако, четвёртое нападение оказалось для волка последним — он покусал сторожа зернохранилища, разорвав мужчине щеку, но и сам был убит подоспевшими на помощь.