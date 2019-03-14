Москва, 14 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Реплика по поводу диабета и диеты, высказанная алтайским депутатом Госдумы с медицинским образованием Николаем Герасименко («Единая Россия») в диалоге с якутским коллегой Федотом Тумусовым («Справедливая Россия»), вызвала неожиданно широкий общественный резонанс. Скорее всего, это случилось потому, что акценты о необходимости снизить вес, обозначенные в доводах народного избранника, были расставлены таким образом, что многим, в том числе и самому Федоту Тумусову, запомнилось лишь вызывающее: «есть надо меньше», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Николай Герасименко

Напомним, ИА REGNUM уже приводило высказывание Николая Герасименко про диабет:

«Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30−40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой».

Читайте также: Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»

Тем не менее из многочисленных публикаций в социальных сетях, где сейчас активно комментируют сказанное, можно сделать вывод, что из всего сказанного Николаем Герасименко людям запомнились только слова о необходимости похудеть. Сотни инсулинозависимых людей уже требуют от Николая извинений.

Подтверждение тому — многочисленные отзывы на публикацию Федота Тумусова в Facebook.com:

«Я, честно говоря, в шоке. <…> С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится.Я даже не буду пояснять здесь, что диабет бывает нескольких типов — это общее место. Но сам подход, само отношение «Единой России» к людям — оно все в этом ответе: «Есть надо меньше», — пишет ямальский депутат Госдумы.

https://www.facebook.com/fedot.tumusov/posts/2126884130714623

Напомним, в октября 2018 года теперь уже бывший министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что пенсионер может прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц:

«Макарошки всегда одинаково стоят, если добавить кефир и сезонные овощи, то указанной суммы может вполне хватить», — заявила чиновница.

Читайте также: «Макарошки» вместо совести: на Сахалине предложили диету для чиновников

Этот разговор про «макарошковую диету» оказался записанным на видео и разошелся в СМИ. После резонанса губернатор принял решение отправить Соколову в отставку.