Курган, 14 марта, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Курганской области выявлены факты отсутствия в каретах скорой помощи лекарств и должной аппаратуры. Установлено, что льготные категории граждан в регионе несвоевременно получают, а порой вообще не видят положенных бесплатных лекарственных препаратов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

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В 2019 году прокурорская проверка показала, что в Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах Курганской области автомобили скорой помощи недоукомплектованы препаратами и медицинскими приборами.

Также выявлены факты нарушений при проведении иммунизации и оказании медицинской помощи в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шатровском и других районах.

Федеральные и региональные льготники не всегда обеспечены положенными бесплатными лекарственными препаратами. Так, прокуратурой Юргамышского района установлено, что местной жительнице, страдающей сахарным диабетом, незаконно отказано при обращении в центральную районную больницу в получении тест-полосок для измерения глюкозы в крови.

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Прокуратура настаивает на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, с начала 2019 года в Курганской области работает комиссия по проверке соблюдения законодательства и санитарных норм в учреждениях здравоохранения региона. Были выявлены вопиющие нарушения в сфере государственных закупок, кадровой политике, факты оплаты руководством больниц невыполненных работ, подмены приобретаемого оборудования более дешёвым, завышения стоимости строительных материалов и так далее.