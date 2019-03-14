Эр-Рияд, 14 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Глава Комитета по возобновляемой энергетике Торгово-промышленной палаты Саудовской Аравии Абдурахман аль-Ибрагим заявил, что королевство планирует инвестировать около 80 миллиардов долларов в развитие различных секторов возобновляемой энергетики. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

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По словам аль-Ибрагима, эти планы являются частью стратегической концепции Vision-2030, призванной диверсифицировать экономику Саудовской Аравии.

В рамках реализации планов по развитию возобновляемой энергетики КСА планирует сотрудничать с ведущими технологическими компаниями из США, ЕС, Китая и России, что, по словам саудовского руководства, позволит импортировать новейшие технологии в страну.

Аль-Ибрагим также сообщил, что к 2030 году в Саудовской Аравии реализуют девять крупных проектов в области возобновляемой энергии, в результате чего объемы выработки экологически чистой энергии достигнут 57 ГВт.