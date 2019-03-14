Москва, 14 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Рекордной прибылью обернется для российских банков в 2019 году завершение основной стадии расчистки сектора и сокращение убытков санируемых кредитных организаций. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

По итогам года банки получат 1,8−1,9 трлн рублей против 1,3 трлн рублей в 2018 году, полагают эксперты. Ожидается возвращение рентабельности на докризисный уровень.

«Причина — завершение основной стадии расчистки сектора от неустойчивых крупных игроков и снижение убытков санируемых банков», — говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за усиления конкуренции темпы роста сектора не превысят уровень 2018 года. Некрупные банки получат поддержку в силу расширения госпрограммы льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства.

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