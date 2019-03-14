Ардон, Северная Осетия, 14 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии объявил о добровольным сложении полномочий депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили. О сдаче мандата он сообщил сам, прокомментировав события на видео.

Цитата из видео «Избивший учительницу депутат из Ардонского района объяснился!» пользователя Ф.Крипперс. youtube.com Василий Гогичаев

В нем он обвинил местные власти в травле и опроверг обвинения в избиении учительницы.

«С тех пор, как стал депутатом, моя принципиальная позиция по всем злободневным и актуальным вопросам не дает покоя руководству, начиная с Тотрова (глава Ардонского района — ред. ИА REGNUM ), который на все эти вопросы закрывает глаза. В итоге моя открытая критика руководства района привела к серьезной травле», — говорит на камеру депутат.

Видео опубликовано: Ф. Крипперс

Опровергая обвинения в избиении учителя, он объяснил свой приход в школу тем, что в краже денег обвинили его племянницу, которая не может постоять за себя, потому что является инвалидом.

«Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — заявил Гогичашвили.

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Напомним, инцидент в школе №4 города Ардона в Северной Осетии произошел 6 марта. Депутат собрания представителей Ардонского района шестого созыва Василий Гогичашвили, представляющий партию «Патриоты России», избил учителя начальных классов на глазах у малолетних детей. По словам очевидцев, он таскал женщину за волосы, выкрикивая ругательства, и обещал, что за это ему ничего не будет, потому что он является депутатом и «ему все по …».

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Как сообщало ИА REGNUM, информация об инциденте с участием депутата горсобрания города Ардона поступила от родителей учеников, которые оказались свидетелями случившегося. Они написали жалобу главе города Владиславу Тотрову. Тот обратился к лидеру партии «Патриоты России» для принятия мер. В региональном управлении Следственного комитета РФ начата проверка.