Москва, 14 марта, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Windows найдена неизвестная уязвимость. Эта брешь в графической системе, которая позволяет хакерам получить доступ к сети или устройству жертвы и даёт полный контроль над атакуемым компьютером, была обнаружена специалистами «Лаборатории Касперского».

Af.mil Windows

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Как пояснили в компании, для использования этой уязвимости была написана специальная компьютерная программа для проведения сетевых атак — эксплойт нулевого дня, нацеленный на операционные системы Windows 8 и Windows 10.

«Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок, — прокомментировал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. — Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз».

Сведения о бреши, получившей номер CVE-2019−0797, были переданы в Microsoft. Патч для устранения уязвимости уже выпущен. Специалисты «Лаборатории Каперского» порекомендовали компаниям как можно скорее установить его.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года специалисты по кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine брешь, с помощью которой хакеры в любой момент могли получить доступ к чужому компьютеру и заразить его вирусом. Для этого достаточно открыть специально созданный файл с данными, хранящимися в формате JET. Речь идёт об уязвимости нулевого дня в операционной системе Windows.