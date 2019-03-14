Якутск, 14 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. На электронный аукцион окружной администрации Якутска, целью которого было найти компанию, которая бы организовала банкет на 650 персон, была подана всего одна заявка. Она признана недействительной, так как при её составлении были допущены нарушения, закупка отменена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В меню должны были быть жеребятина и колбаса из неё, фаршированный осётр, форель в кляре, роллы, рыбное ассорти (нельма, балык чира, юкола), мясо говядины на шпажках, ойгос запечённый, баранина, жареный карась, картофель с мясом и овощами в горшочках, саламат, якутская лепёшка, расстегаи с рыбой, якутские оладьи и вафли, пирожки с мясом и рисом, хаан (кровяная колбаса), харта (потроха жеребёнка), куриные фрикадельки и говяжьи котлеты, в списке напитков — кумыс, быппах и брусничный морс.

Оказать такую услугу изъявила желание только индивидуальный предприниматель Надежда Цхай, но поступившая от неё заявка была отклонена аукционной комиссией в связи с тем, что владелица ИП не предоставила паспортные данные. На основании поступления только одной, не соответствующей условиям аукциона, заявки закупка услуг по проведению банкета была отменена.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация Якутска снова объявила электронный аукцион с целью поиска организации, которая проведёт масштабный банкет за 3 млн рублей. Вкусно накормить мэрия намеревалась 650 человек.

Напомним, что в ноябре 2018 года окружная администрация Якутска уже заказывала два банкета стоимостью 1,1 млн рублей, но эти закупки были отменены после того, как о них узнала мэр города Сардана Авксентьева. Объявивший эти аукционы сотрудник тогда был уволен.