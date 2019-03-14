Пекин, 14 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Седан Volkswagen Bora 2019-го модельного года появился в автосалонах официальных дилеров, 14 марта сообщается на сайте NJCAR.RU.

Фото издания Bitauto

Напомним, седан «ушел» с российского и европейского рынков в 2005 году.

Весной 2018 года на совместном предприятии FAW-Volkswagen началось серийное производство обновленного седана Volkswagen Bora. Теперь он появился в продаже у дилеров Volkswagen. Авто получило другую линейку комплектаций и расширенное оснащение. Первые фотографии товарной новинки опубликовало издание Bitauto.

Новинка получила существенно упрощенную версию модульной архитектуры MQB c полузависимой задней подвеской. Мотор авто остался прежним — 1,4-литровый турбомотор TSI с мощностью 116 и 150 л. с. Первый работает с шестипозиционной механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом», а второй — только с семипозиционным «роботом» DSG.

Основные изменения коснулись комплектации модели. Обновленный Volkswagen Bora оснастили продвинутым мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным экраном. Среди доступных опций появились: двухзонный климат-контроль, подогрев задних кресел, «автопарковщик» и камеры кругового обзора. Стоимость рестайлингового авто начинается от 112 800 юаней (1,1 млн рублей).

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