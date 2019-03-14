Вашингтон, 14 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. План о добавлении в бензин большего количества этанола анонсировала правительственная организация США, сообщает The Washington Examiner.

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Государственное Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) представило план, позволяющий осуществить эту меру, в минувший вторник, 12 марта.

«В соответствии с указаниями президента Дональда Трампа EPA работает над предложением и завершением этих изменений к летнему сезону вождения», — заявил администратор EPA Эндрю Уилер.

Предлагаемые правила позволят продавать топливо с 15-процентным содержанием этанола круглый год, в том числе летом. Высокоэтаноловое топливо в настоящее время запрещено EPA для продажи в течение летнего сезона вождения, который начинается 1 июня, из-за высокой летучести топлива, которое может как повредить производительность двигателя, так и способствовать смогу, особенно летом.

В прошлом году Дональд Трамп пообещал изменить правило в рамках грандиозной сделки с нефтеперерабатывающими заводами. Сделка призвана решить проблемы с национальной программой стандартов на возобновляемое топливо, требующей смешивания этанола и других видов биотоплива в ежегодно возрастающих количествах.