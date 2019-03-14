Дипломатия США и Швеции — кто за конфликт с РФ, а кто против: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Посол РФ в США сообщил условие для сохранения СНВ-3;
- США хотят испытать запрещенные ДРСМД ракеты до конца 2019 года;
- О потерях ВСУ в Донбассе рассказали в Раде;
- Швеция потребовала от России выслать дипломата;
- На Колыме стали делать колбасу из тюленей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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