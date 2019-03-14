Казань, 14 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум.

Гендиректор казанского завода, существующего с 1929 года, чьим единственным акционером до конца февраля 2019 года было государство, через суд пытается признать недействительными результаты аукциона, проведенного АО «Российский аукционный дом» 22 февраля 2019 года. В деле соответчиком выступает и покупатель — казанская предпринимательница Регина Полевова. Исковое заявление из-за недочётов оставлено без движения до 1 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Напомним, ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» в этом правовом статусе существует с 2007 года, но его история гораздо богаче — предприятие создано на базе мастерских в 1929 году. Завод — единственный в России выпускает полный спектр мерников (специальных измерительных приборов).

До конца февраля 2019 года его единственным акционером было государство, а функции учредителя выполняло межрегиональное территориальное управление Росимущества. Финансовые проблемы у ОАО впервые возникли в 2011 году, но уже к 2016 году предприятие выбралось из проблем, и в интервью казанским СМИ гендиректор Борис Колик называл его стабильно работающим.

В 2017 году была сделана попытка налоговой службы обанкротить общество, которая стала четвёртой с 2014 года. В декабре 2017 года и сам завод обращался с иском о самобанкротстве, но его в конце января 2018 года вернули заявителю из-за недочётов, не устранённых в срок.

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Очередная попытка обанкротить предприятие была предпринята налоговой службой в мае 2018 года, по этому иску 1 марта 2019 года суд ввёл в отношении ОАО первый этап банкротной процедуры — наблюдение, которое продлится до 1 августа 2019 года. Временным управляющим назначен ВикторМихайлов. Также суд включил требование Федеральной налоговой службы России в размере 3 403 309 рублей 97 копеек долга, 2 902 007 рублей 98 копеек штрафа в состав третьей очереди реестра кредиторов. Решение о введении наблюдения на сегодня оспаривается. Известно, что апелляционная жалоба подана Кариной Вячеславовной Полевовой 11 марта 2019 года.

Пока в суде шло банкротное разбирательство, 100% акций уставного капитала, принадлежащих государству, были реализованы с торгов. Новым покупателем стала казанская предпринимательница Регина Вячеславовна Полевова. Торги были организованы 22 февраля 2019 года АО «Российский аукционный дом» (Санкт-Петербург).

Начальная цена 46 366 обыкновенных бездокументарных акций, что составляет 100% уставного капитала, была 37 млн рублей. В итоге лот ушёл за 53,9 млн рублей, и победителем признали Регину Полевову. Готовность приобрести завод за 53,8 млн рублей выражало также ООО «Татавтобаза». Примечательно, что ООО с таким названием, полностью принадлежащее Максиму Насырову, связано через другое юрлицо с генеральным директором завода «Эталон» — Борисом Коликом. Последний совместно с Насыровым являются соучредителями строительного ООО «РСК-Статика».

7 марта 2019 года гендиректор завода Борис Колик обратился в Арбитражный суд Татарии с иском к АО «Российский аукционный дом». Третьими лицами по делу выступают Росимущество и ООО Казанский филиал «Евроазиатский регистратор». Исковое заявление оставлено без движения до 1 апреля из-за многочисленных недочетов. В своём иске Колик требует признать недействительным протокол торгов о продаже 100% акций ОАО.

«Суд считает необходимым предложить истцам обосновать право на иск со ссылками на нормы права, а также обосновать заявленные требования со ссылками на нормы права, поскольку истец должен в исковом заявлении привести правовое основание исковых требований, исковое заявление должно содержать не только изложение заявленных требований, но и ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, — уточняется в определении суда. — Также истцами в исковом заявлении заявлено о принятии обеспечительных мер в виде временной блокировки процедуры передачи акций ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» от Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Полевовой Регине Вячеславовне».

Решения по обеспечительным мерам пока не вынесено.