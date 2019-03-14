Дакка, 14 марта, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Бангладеш запретило к эксплуатации самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает бангладешское авиационное агентство «Протхом Ало».

Oleg V. Belyakov Boeing 737-8 MAX

В пресс-релизе Управления гражданской авиации Бангладеш, опубликованном 13 марта, сказано, что на территории Бангладеш самолеты данной модели не используются ни национальными, ни иностранными авиаперевозчиками. Решение о запрете эксплуатации данной модели самолетов было вынесено на фоне катастрофы аналогичного воздушного судна в Эфиопии, случившейся 10 марта. В связи с тем, что данная катастрофа является третьей связанной с Boeing 737 MAX за полгода, некоторые государства уже запретили эксплуатацию самолетов данного типа в своем воздушном пространстве.

Эксперты отмечают, что как минимум две из трех катастроф имеют общие черты и могут быть связаны с недостаточной безопасностью эксплуатации данной модели. В результате катастрофы 10 марта погибли все 157 человек, находившиеся на борту.