Бейрут, 14 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа провел ряд встреч с официальными лицами Ливанской Республики, в центре переговоров сторон стоял вопрос постепенного сокращения задач, выполняемых Морской целевой группой Временных сил ООН в Ливане. Во время встречи чиновник ООН попросил министра обороны Ливана Ильяса Абу Сааба усилить присутствие ливанской армии на юге страны и расширить зоны ответственности ливанского флота с целью последующего сокращения контингента ООН в Ливане. Саудовское новостное издание Arab News сообщает, что Временные силы ООН в Ливане вынуждены сокращать свой контингент из-за недостатка финансирования программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Известно, что Лакруа также провел в Бейруте встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и министром иностранных дел Джебраном Бассилом. Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества между ливанскими властями и силами ООН, отметив, что контингент ООН поспособствовал достижению безопасности и мира в стране. Чиновник ООН добавил, что во время встреч была достигнута договоренность продолжать это сотрудничество и при новом правительстве, которое заинтересовано в постепенном укреплении ливанской армии и флота и переходу от сил ВСООНЛ к исключительно ливанским силами безопасности

Со своей стороны, Мишель Аун заявил, что Ливан все еще сталкивается с израильским противодействием демаркации морской границы в исключительной экономической зоне. Кроме того, президент Ливана добавил, что Израиль не прекращает нарушать резолюцию ООН 1701, что вызывает недовольство и серьезные опасения у ливанских граждан.