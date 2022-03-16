Алжир, 14 марта, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В понедельник, 11 марта, вечером, как только распространилось известие, что восьмидесятидвухлетний президент Абдель Азиз Бутефлика отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и отложил президентские выборы, ранее намеченные на 18 апреля, молодежь начала собираться в центре столицы, охваченном атмосферой праздника. Однако эта картинка оказалась как мимолетной, так и обманчивой.

mekfouldji abdelkrim Столкновения с полицией. Алжир

«Я был там, — сообщил El Pais по телефону из Алжира кинорежиссер и фотограф Дамиан Унури. — Молодых было очень мало. Всем сразу стало понятно, что это обман. Мы отдаем себе отчет, что единственное, к чему стремится Бутефлика, — оставаться у власти вопреки конституции. В сфере киноиндустрии мы организуем собрания, и все собираемся пойти на большую манифестацию, которая должна состояться в эту пятницу».

Бутефлика пообещал организовать национальную конференцию с участием тех лиц, которым предстоит руководить переходным периодом, и создать избирательный комитет для проведения выборов. Президент также взял на себя обязательство оставаться во главе нации до тех пор, пока не будет избран его преемник. В понедельник он принял восьмидесятитрехлетнего алжирского дипломата Лахдара Брахими, бывшего министра иностранных дел и посредника ООН в разрешении различных военных конфликтов, таких как сирийский. Брахими считается кандидатом на роль председателя конференции, продвигаемой Бутефликой.

Однако имя Брахими было отвергнуто множеством активистов в тот же день, как только они увидели фотографии бывшего главы МИДа, сидящего рядом с президентом. Адвокат Самир Бенслимане, живущий в прибрежном городе Беджая в 250 километрах от столицы, объяснил испанскому изданию по телефону: «Может, Брахими и пользуется авторитетом за границей, но не среди алжирцев. Потому что в последние годы он несколько раз встречался с Бутефликой и всякий раз выносил заключение, что президент является дееспособным. Если он участвует в этой игре, значит, он тоже покушается на конституцию. Не стоит забывать, что Бутефлика был всего лишь кандидатом на президентских выборах. У него нет никакого права переносить их».

Во вторник, 12 марта, утром сотни студентов возобновили протесты в Алжире против Бутефлики. Они являются крайне активными участниками выступлений, объединивших людей обоего пола, всех социальных классов и поколений. Соня Гассеми — двадцатитрехлетняя студентка, изучающая психологию и выступающая в защиту прав человека, объяснила, что нет такого лидера или факультета, который возвышался бы над остальными. «Такое чувство, что мы все часть единого организма, будущего Алжира», — сказала она.