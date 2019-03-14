Вашингтон, 14 марта, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Германию остановить запланированный трубопровод Nord Stream 2, который будет транспортировать природный газ из России, сообщает The Washington Examiner.

DonkeyHotey Майк Помпео

Россия является главным поставщиком природного газа в Европу из-за его низкой цены, которую администрация Трампа стремится изменить, поощряя экспорт американского природного газа на европейский континент.

«Мы не хотим, чтобы наши союзники подсели на российский газ», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению госсекретаря США, Россия использует трубопроводы для политического давления на украинское население. Он также обвинил Россию во «вторжении» на Украину, якобы нацеленном на завладение украинскими нефтяными и газовыми резервами.