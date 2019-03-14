Москва, 14 марта, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 марта проведет совещание по вопросам перевода ряда министерств и ведомств в новый правительственный комплекс. Совещание состоится на территории делового центра «Москва-Сити», сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На совещание приглашены первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Переезд ряда федеральных органов исполнительной власти в «Москва-Сити» призван повысить эффективность работы ведомств и сократить бюджетные расходы. В новое здание переведут около 5 тыс. человек.

Для размещения центральных аппаратов министерств и ведомств выбрана башня многофункционального комплекса «IQ-квартал» высотой в 42 этажа, расположенная на Пресненской набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий переезд четырех российских министерств и ряда ведомств в деловой центр «Москва-Сити» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полручил проработать в 2017 году. Строительство многофункционального комплекса зданий началось в Москве в 1995 году.