Калуга, 14 марта, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Калуге Volkswagen планирует локализовать производство турбодвигателей, заявил глава компании в России Маркус Озегович, передает РИА Новости.

Vwgroup.ru На заводе в Калуге

Озегович сообщил, что компания Volkswagen намерена локализовать турбодвигатель объемом 1,4 л, «если договорится по условиям СПИК (специальных инвестиционных контрактов — ред.)». Кроме того, планируется увеличить выпуск 1,6-литрового мотора для экспорта по всему миру. Мощность этих агрегатов составит 90 и 110 л. с. соответственно. Экологический класс будет «Евро-5». Моторы предназначены для установки на 11 моделей концерна, включая три модели российского производства — Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

«Производственная мощность завода двигателей в Калуге возрастет до 300 тысяч двигателей в год (со 150 — ред.), хотим сделать калужскую площадку нашим глобальным центром по производству этого типа двигателей, чтобы экспортировать их по всему миру. Речь идет также о локализации в Калуге двигателя 1,4 Tsi, если договоримся по условиям СПИКа», — пояснил Озегович.

Компания хочет удвоить мощность завода двигателей. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 40 миллиардов рублей.

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