Москва, 14 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Минфин задерживает внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Об этом сообщил 14 марта журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

По его словам, документ «завис» по ряду причин. Одна из них — нежелание министерства в очередной раз «ломать систему». На экспертном уровне законопроект готов, однако пока «подвешен».

Моисеев предположил, что целесообразнее сразу доработать проект, чем в дальнейшем вносить в него множество изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, над концепцией ИПК работают Центробанк и Минфин. Предлагается заменить действующую систему пенсионных накоплений добровольной негосударственной пенсией — индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК).

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