Законопроект о пенсионном капитале «подвесили» в Минфине
Москва, 14 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Минфин задерживает внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Об этом сообщил 14 марта журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, документ «завис» по ряду причин. Одна из них — нежелание министерства в очередной раз «ломать систему». На экспертном уровне законопроект готов, однако пока «подвешен».
Моисеев предположил, что целесообразнее сразу доработать проект, чем в дальнейшем вносить в него множество изменений.
Как сообщало ИА REGNUM, над концепцией ИПК работают Центробанк и Минфин. Предлагается заменить действующую систему пенсионных накоплений добровольной негосударственной пенсией — индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК).
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