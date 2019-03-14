Москва, 14 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РТС-Банк» (Самарская область, г. Тольятти), сообщается на сайте регулятора.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

Решение принято в связи с тем, что проверка выявила значительное (около 40%) снижение размера средств банка, это реально угрожало интересам кредиторов и вкладчиков.

«РТС-Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 332-е место в банковской системе РФ.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Роскомснаббанк» (г. Уфа, Башкирия). С начала 2019 года без лицензии остались пять банков.

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