Киев, 14 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. С учетом потенциала Военно-морского флота России «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен, заявил бывший главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире канала «UA: Крым».

Бумажный кораблик

По его словам, власти Украины «должны быть реалистами», поскольку у «москитного флота» в виде украинских речных артиллерийских катеров «практически нулевая» эффективность с точки зрения противодействия ударам с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине неоднократно заявляли о планах создания в стране «москитных сил». Сообщалось, что основной силой нового флота станет ракетный катер «Лань», который будет вооружен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» и иностранным оружием.

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