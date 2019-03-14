Чайковский, Пермский край, 14 марта, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Специалисты компании Zala Aero (входит в концерн «Калашников») завершили испытания нового беспилотника ZALA 421−16E5, предназначенного для дистанционного обнаружения метана, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Rostec.ru Беспилотник для поиска утечек метана

Тесты проводились на объектах инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Чайковский», где имитировалась утечка метана. С высоты 100 метров беспилотный аппарат, оснащённый газоанализатором, точно определял места и величину концентрации метана в воздухе.

По итогам испытаний специалисты подтвердили эффективность его применения, возможность упрощения и удешевления процесса обнаружения утечек метана. Также, по мнению представителей компании, комплекс позволит увеличить периодичность обследования инфраструктуры.

ZALA 421−16E5 отличается высокими техническими характеристиками: максимальная скорость полёта аппарата составляет 110 км/ч, высота — 3600 метров, при этом он может проводить в полёте 6−7 часов. При этом масса целевой нагрузки БВС достигает 5 кг, а радиус действия видеоканала — 150 км.

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