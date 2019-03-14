Новосибирск, 14 марта, 2019, 07:52 — ИА Регнум. В марте у большинства жителей Новосибирска сумма за отопление в квитанции вырастет — в Сибирской генерирующей компании заявили о годовой корректировке по итогам предыдущего года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sibgenco.online СГК

По словам энергетиков, зима 2018 года в Новосибирске была холоднее, и продолжительнее, а значит дома потребили больше тепла. Корректировка будет в основном в сторону увеличения. Но в СГК уверяют, что тепловая энергия, использованная на нужды горячего водоснабжения, в корректировке не будет учитывается.

«Не всегда корректировка в пользу энергокомпании: за 2015 и 2017 года, например, перерасчёт был в пользу жителей — в сторону уменьшения, — сказал директор новосибирского теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович. — По итогам 2018 года по большинству домов города корректировка сложилась в сторону увеличения, но величина в разных домах существенно отличается. По 20% квартир города корректировка отрицательная. В целом по Новосибирску увеличение из-за годовой корректировки составило около 5% от всей суммы платы за отопление».

Размер корректировки будет зависеть от объёма тепловой энергии, потреблённого домом, и от того, какой среднемесячный объём потребления УК или ТСЖ взяли за основу при проведении расчетов в 2018 году.

Отметим, что с 1 января в Новосибирской области вырос тариф на холодную воду и водоотведение — на 1,7%. В июле он увеличится ещё раз — на 3,2%. Таким образом в тариф станет выше почти на 5%.