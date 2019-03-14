Москва, 14 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Всех жителей Москвы приглашают принять участие в съёмках общего документального фильма о столице «Я — Москва», сообщается на портале градоначальника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Проект запускает «Москино» совместно с центром «Австрийский культурный форум». В рамках проекта москвичам предлагается прислать на конкурс видео, снятые в Москве за последние 30 лет

Любительские видео будут приниматься с 15 марта до 30 сентября. Увидеть совместный документальный фильм «Я — Москва» можно будет в кинотеатрах сети «Москино» в октябре 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы мультфильмов для детей. Всего будет показано около 50 мультфильмов

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