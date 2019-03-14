Култук, Иркутская область, 14 марта, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Скандальный проект, предусматривающий строительство завода по розливу бутилированной воды для китайцев на Байкале (пос. Култук, Иркутская область), может быть остановлен, если прокуратуре удастся доказать в суде, что земельные участки под это строительство были выделены компании «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Судя по содержанию аналитической справки, подготовленной постоянной комиссией СПЧ по экологическим правам по итогам посещения Култука, основания для таких подозрений имеются. Об этом сказано в материалах, предоставленных правозащитникам Байкальской природоохранной прокуратурой.

ИА REGNUM Байкальский берег

В частности, правоохранители установили, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных.

В связи с чем Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подготовила: административное исковое заявление об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы; исковое заявление в арбитражный суд о признании незаконными документов о предоставления земельных участков; представление в Енисейское БВУ Росводресурсов, сказано в аналитической справке СПЧ.

Напомним, часть заводов по выкачиванию байкальской воды для последующей продажи в Китае уже работает — как в Иркутской области, так и в Бурятии. Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) рассчитали, что без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год. С выходом на полную проектную мощность (ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год) «АкваСиб» рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год.

Цитата со страницы «Спаси Байкал!» Трубы завода по розливу байкальской воды в Култуке

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Но учёных и общественников больше беспокоит ущерб, наносимый прибрежной зоне Байкала: строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории.

В СПЧ признают: строительство завода может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц.

«Придание «Таловским болотам» статуса особо охраняемой территории регионального значения запланировано много лет назад. Эта территория упомянута в Постановлении Правительства Иркутской области от 02.11.2012 N 607-пп (ред. от 31.08.2016) «Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области» и в приказе Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 N 18-спр (ред. от 25.08.2017) «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

К сожалению, «Таловские болота» до сих пор не получили должного статуса и четких границ. В то же время, значительным участкам этого водно-болотного угодья органами власти придан статус, позволяющий их промышленное освоение. Как это произошло — задача для прокурорской проверки», — подчёркивают правозащитники.

Согласно материалам, представленным СПЧ сотрудниками научных учреждений Иркутска, есть основания считать, что освоение «Таловских болот» отразится на среде обитания чёрного журавля, горного гуся, сухоноса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о планах ООО «АкваСиб» (предприятие с 99-процентным китайским участием) открыть в Култуке производство по розливу воды для китайских потребителей стало известно весной 2017 года, но само строительство, причём ударными темпами, началось в конце 2018 года. Помимо разрушения Таловских болот, людей возмутило, что эксплуатировать Священное море, зарабатывать на нём, будет именно китайская фирма.

Также местное население недовольно тем, что завод начали строить в то время, когда власти местному населению не дают землю в собственность, запрещают возводить жильё и через суд, согласно поправкам в закон об охране озера Байкал, пытаются снести уже построенные дома.

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«Байкал — достояние России. Самый крупный в мире запас питьевой воды. Его эксплуатацией должны заниматься только отечественные предприятия. Прибыль от продажи воды должна направляться на сохранение Байкала, на поддержку местного населения, в федеральный и областной бюджеты. Но — не в карманы зарубежных владельцев заводов!» — подчёркивал эколог Виталий Рябцев.

Петиция противников этого строительства собрала уже более 800 тысяч голосов, и 24 марта они намерены провести всероссийскую акцию в защиту Байкала.