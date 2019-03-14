Париж, 14 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Чёрный ящик самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося 11 марта в Эфиопии, будет передан в четверг, 14 марта, Бюро по расследованию и анализу (BEA) Франции, сообщает Le Figaro.

Daderot Чёрный ящик

«Власти Эфиопии обратились в Бюро по расследованию и анализу Франции за помощью в изучении и расшифровке чёрного ящика», — говорится в заявлении французского бюро.

Ранее представитель авиакомпании Ethiopian Airlines заявил, что Эфиопия намерена отправить чёрный ящик разбившегося лайнера Boeing 737 MAX 8 в одну из стран Европейского союза (ЕС) для изучения причин авиакатастрофы.

«Эфиопия не имеет необходимого оборудования для расшифровки. Мы отправим чёрный ящик в одну из стран ЕС», — заявил ранее пресс-секретарь авиакомпании Асрат Бегашоу.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек из 35 стран мира, стала второй за менее чем шесть месяцев для самолетов новой модели Boeing 737 MAX 8. При аналогичных обстоятельствах самолет той же модели индонезийской компании Lion Air разбился у берегов Индонезии, унеся жизни 189 человек.

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