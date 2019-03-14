Киев, 14 марта, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе являются «космическими», заявил в интервью изданию «Апостроф» депутат Верховной рады, лидер националистической партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

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По его словам, уже после заключения «Минска-2» ВСУ потерял более тысячи убитых, не считая «погибших в результате ранений, инсультов и самоубийств».

«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил Билецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания Минских соглашений. В 2015 году в Минске главы России, Украины, Франции и Германии согласовали два документа по урегулированию конфликта в Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и комплекс мер по их выполнению. Главная цель документа — урегулирование конфликта в Донбассе, однако Украина нарушает соглашение.

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