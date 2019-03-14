Вашингтон, 14 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Испытания крылатой и баллистической ракет, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), планируют провести США в 2019 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

ermaleksandr Пуск ракеты

Так, на август намечен запуск крылатой ракеты с радиусом действия около 1 тыс. км, которая может быть установлена на кораблях или мобильных комплексах. В ноябре запланированы испытания баллистической ракеты с радиусом поражения 3−4 тыс. км.

Один из собеседников издания уточнил, что новые крылатые ракеты США могут развернуть в течение 18 месяцев, однако размещение их в Европе или Азии пока не планируется. До постановки на боевое дежурство баллистических ракет пройдет не менее пяти лет.

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При этом власти США могут отказаться от испытаний, если Москва и Вашингтон до августа сумеют договориться о сохранении ДРСМД, добавили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией, а ранее СССР, и США действовал с 1987 года. В начале 2019 года президент США объявил о выходе из договора под предлогом нарушения его российской стороной. В начале марта указ о приостановлении Россией выполнения обязательств подписал президент Владимир Путин.